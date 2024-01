DON JAMEL… DE BRUXELLES THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, vendredi 26 avril 2024.

Les séances initialement prévues les 01 et 02 juin 2023 sont annulées, remboursement des billetsJamel est un séducteur. Chaque rencontre avec une femme est l’occasion pour Jamel de sortir son grand jeu de séduction et trouver chez son interlocutrice l’élément sensible qui lui permettra de la faire succomber.C’est alors que toutes ses prétendantes décident d’organiser ensemble : un piège bien ficelé dont il ne pourra se sortir. Mais la solidarité est-elle réellement le fil conducteur de cette organisation ? Jamel sera-t-il puni comme chacune l’espère ?Une pièce aux tonalités contemporainesAuteur : Saïd Ben AliArtistes : Ynes Ben Saad, Marie Depret, Fatiha El-Amri, Naïma Jamaï, Harmonie Rouffiange, Jean-François Chefneux, Véronique Patte, Camille Mathoulin et Saïd Ben Ali, et Jérôme Hauptman (Don Jamel).Mise en scène : Ludovic Philips

Tarif : 20.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59