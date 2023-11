« Trail du Drac » en nocturne Salle des fêtes Salviac, 9 mars 2024, Salviac.

Salviac,Lot

En 2024, l’association Team Ultraventures annonce le grand retour du « Trail du Drac ».

Anticipez et marquez la date dans votre agenda pour cette expérience nocturne unique !

Plongez dans l’aventure de ce trail chronométré exceptionnel, organisé par une association de passionnés, en défiant le Drac, créature imaginaire des forêts reculées !

Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable au cœur de la Bouriane, explorant des sentiers enchanteurs et enchantés dans une ambiance sportive et conviviale !.

2024-03-09 19:45:00 fin : 2024-03-09 . 12 EUR.

Salle des fêtes

Salviac 46340 Lot Occitanie



In 2024, the Team Ultraventures association announces the grand return of the « Trail du Drac ».

Save the date in your diary for this unique night-time experience!

Immerse yourself in the adventure of this exceptional timed trail, organized by an association of enthusiasts, by challenging the Drac, an imaginary creature of remote forests!

Get ready for an unforgettable adventure in the heart of the Bouriane region, exploring enchanting trails in a friendly, sporting atmosphere!

En 2024, la asociación Team Ultraventures anuncia el regreso del « Trail du Drac ».

¡Reserve la fecha en su agenda para vivir esta experiencia nocturna única!

Sumérjase en la aventura de este excepcional trail cronometrado, organizado por una asociación de apasionados, desafiando al Drac, ¡una criatura imaginaria de los bosques remotos!

Prepárese para una aventura inolvidable en el corazón de la Bouriane, explorando senderos encantadores en un ambiente amistoso y deportivo

Im Jahr 2024 kündigt der Verein Team Ultraventures die große Rückkehr des « Trail du Drac » an.

Greifen Sie vor und markieren Sie das Datum in Ihrem Kalender für dieses einzigartige nächtliche Erlebnis!

Tauchen Sie ein in das Abenteuer dieses außergewöhnlichen Trails mit Zeitmessung, der von einem Verein von Enthusiasten organisiert wird, und fordern Sie den Drac heraus, ein imaginäres Geschöpf aus abgelegenen Wäldern!

Bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer im Herzen der Bouriane vor, erkunden Sie zauberhafte und verwunschene Pfade in einer sportlichen und geselligen Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Cazals-Salviac