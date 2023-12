Concert Jazz avec le BigBand J.A.K. Salle des Fêtes Carlucet Catégories d’Évènement: Carlucet

Début : 2024-03-31 17:00:00

fin : 2024-03-31 BigBand composé de 17 musiciens. Un section rythmique, cuivre, guitare et violon. Standard de Jazz.

Tout public. Buvette. Sur inscription.

Tout public. Buvette. Sur inscription 12 EUR.

Salle des Fêtes

Carlucet 46500 Lot Occitanie

