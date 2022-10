Atelier seniors olfactif Salle d’activité du Guichet Atout Seniors Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Atelier seniors olfactif Jeudi 1 décembre, 10h30 Salle d'activité du Guichet Atout Seniors Sentir, ressentir, découvrir. Dans le cadre de ses activités de prévention, le Guichet Atout Seniors vous propose un atelier olfactif le jeudi 1 er Décembre de 10h30 à 12h.

Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Sentir, ressentir, découvrir. Dans le cadre de ses activités de prévention, le Guichet Atout Seniors vous propose un atelier olfactif le jeudi 1 er Décembre de 10h30 à 12h. A un âge où le maintien des sens est primordial, les odeurs viendront stimuler les fonctions cognitives avec un travail sur la mémoire, les émotions et les souvenirs ! En effet, il existe un lien étroit entre notre cerveau et notre odorat. Les émotions procurées, les souvenirs remémorés, autant d’expériences enrichissantes que l’association ressentive vous propose d’explorer au travers de jeux. Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26 Horaires de 10h30 à 12h Détails sur le lieu: Salle d’activité du guichet Atout seniors 14 allée du Béarn

