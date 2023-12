Fest deiz solidaire salle Bolloré Pont-Croix, 14 janvier 2024, Pont-Croix.

Pont-Croix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 14:30:00

fin : 2024-01-14 19:00:00

.

Fest deiz solidaire dimanche 14 janvier à 14h30 à Pont Croix, salle Bolloré.

L’occasion de démarrer 2024 dans la joie et le plaisir de la musique et des chants à danser avec :

Les Frères Marzin, Merc’hed ar Pont; Cazé/le Pape; Cavellec/Le Dissez; Wakan.

Bar et crêpes.

Oragnisé par l’association Solidair’éthic

.

salle Bolloré

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne



