Visite guidée du Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda, mardi 30 avril 2024.

Visite guidée du Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Seul port de plaisance entre Brest et Roscoff, le port de l’Aber Wrac’h est un havre de paix. Cette visite guidée est pour vous l’occasion d’aborder les grandes thématiques qui caractérisent la vie des habitants et des visiteurs dont le point commun est la mer. La pêche hauturière, la SNSM, l’ostréiculture, les îles et le port de plaisance ont autant d’activités essentielles au développement économique de l’Aber Wrac’h. Durant 1h30, vous arpenterez le port afin de vivre au rythme de ce site niché au creux de l’aber.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-04-30 16:00:00

Lieu-dit Le Port Devant l’Office de Tourisme

Landéda 29870 Finistère Bretagne office@abers-tourisme.com

