Les Balades Nature de Steven Balade contée au couchant à Roscanvel Parking de Roscanvel Combrit, mardi 30 avril 2024.

Une promenade accompagnée de la fraîcheur du soir, de son ambiance particulière, à l’heure où les chevreuils sortent du bois et les chouettes entonnent leur hululement. Le polder offre de petits lieux comme des clairières ou lavoirs, propices à l’écoute de contes et autres légendes prenant toute leur saveur à la nuit tombée !

Balade de 3 km.

Prévoir vêtements chauds et petites lampes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:00:00

fin : 2024-04-30 22:00:00

