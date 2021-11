Saison Culturelle > Théâtre “Zaï Zaï Zaï Zaï” Brécey, 25 janvier 2022, Brécey.

Fabrice est à la caisse d’un supermarché lorsque la caissière lui demande la carte du magasin. Il a beau fouiller ses poches, il ne la trouve pas. Il se souvient, il a changé de vêtements. La caissière appelle la sécurité. Fabrice prend la fuite. En quelques heures, il devient l’ennemi public numéro un…

Dans cette farce en forme de road trip, l’auteur Fabrice Caro, dit Fabcaro, parle de tolérance et d’acceptation de l’autre.

Paul Moulin et ses complices s’emparent de cette bande-dessinée, aujourd’hui culte, pour l’adapter au théâtre. Les 66 planches de l’auteur sont reprises pour créer une fiction radiophonique.

Le dispositif est avant tout sonore. Il fait travailler l’imaginaire du spectateur en suggérant des décors, des intérieurs, des extérieurs, des poursuites… Il s’inspire des traits minimalistes de Fabcaro dans lequel les postures comptent plus que les visages et les détails.

Sur scène, les comédiens incarnent tour à tour la cinquantaine de personnages imaginée par le bédéiste. Ils modulent leur voix pour un aller-retour permanent entre incarnation et désincarnation.

La mise en scène à vue des artifices de la captation sonore, du bruitage ou de l’accompagnement musical, renforce l’implication du spectateur dans cette cour.

Fiction / radiophonique / théâtre – D’après la bande dessinée de Fabcaro / Compagnie Théâtre de l’argument.

A partir de 14 ans – Durée : 1h.

Réservation possible dans les Bureaux d'Information Touristique de l'Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

saison.culturelle@msm-normandie.fr +33 2 33 68 33 27 http://www.culture-agglo-msm-normandie.fr/

