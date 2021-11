Saison Culturelle > Théâtre / danse “Hop !” Saint-Hilaire-du-Harcouët, 5 mars 2022, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saison Culturelle > Théâtre / danse “Hop !” Saint-Hilaire-du-Harcouët

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

De et avec Jacques Gamblin et Raphaëlle Delaunay.

J. dispose désormais de tout son temps et de son corps … R. est là depuis toujours, dans cet espace

vide. Elle va rappeler à J. qu’il a un corps. J. a travaillé toute sa vie dans l’aéronautique et cherche désormais à ce que son corps s’envole. R. est professeure de corps. Elle danse éperdument depuis toujours dans des espaces blancs qu’elle explore et goûte la solitude de cette pratique quotidienne.

Hop ! est un spectacle entre danse et théâtre où les deux danseurs/acteurs se retrouvent corps à corps et mots à mots, comme déposés dans un espace suffisamment vide et blanc pour inventer.

En se prêtant à cette quête surréaliste de l’un, l’autre va trouver l’occasion de se réconcilier avec une

mémoire engloutie des réflexes d’enfant.

Un pas de deux pour éprouver la relativité du temps. A deux ils sont infiniment nombreux ; le couple qu’ils vont former se décline et se déploie dans des variations multiples : matières, animaux, formes, énergies. Rien ne les oblige ni à se rapprocher ni à s’éloigner, ni à se séduire, ni à se détester, ni à se taire ou à parler. La parole surgit parfois, onomatopéique ou loggorhéique, dénuée, tout comme les gestes de logique.

Parce qu’ils sont disponibles, tout peut advenir, même l’imprévisible, surtout l’imprévisible.

Tout public – durée : 1h.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

