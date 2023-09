Atelier d’écriture slam Saint-Sulpice-le-Dunois, 26 septembre 2023, Saint-Sulpice-le-Dunois.

Saint-Sulpice-le-Dunois,Creuse

Atelier d’écriture slam en 3 séances, animé par Govrache les 26/09, 28/09 et 03/10 de 16h à 18h à la médiathèque la Forge. Place limitées, tarif 50€, inscription obligatoire à la médiathèque ( l’inscription comprend les 3 séances)

Rens 05 55 89 25 48.

2023-09-26 fin : 2023-09-26 18:00:00. EUR.

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Slam writing workshop in 3 sessions, led by Govrache on 26/09, 28/09 and 03/10 from 4pm to 6pm at the Médiathèque la Forge. Places limited, fee 50?, registration required at the media library (registration includes all 3 sessions)

Rens 05 55 89 25 48

Taller de escritura slam en 3 sesiones, dirigido por Govrache los días 26/09, 28/09 y 03/10 de 16:00 a 18:00 en la biblioteca multimedia La Forge. Plazas limitadas, tarifa 50?, inscripción obligatoria en la biblioteca multimedia (la inscripción incluye las 3 sesiones)

Información 05 55 89 25 48

Slam-Workshop in drei Sitzungen unter der Leitung von Govrache am 26.09., 28.09. und 03.10. von 16 bis 18 Uhr in der Mediathek La Forge. Begrenzte Plätze, Preis 50?, Anmeldung in der Mediathek erforderlich (die Anmeldung umfasst alle 3 Sitzungen)

Auskunft: 05 55 89 25 48

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Pays Dunois