Théâtre : Les Maîtres du Mystère 6 avenue Fayolle Guéret, 2 mai 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Venez assister à l’enregistrement d’un chef d’œuvre policier aux multiples rebondissements…

Un maître-chanteur.

Sa victime.

Sur quel enjeu ? Vingt et un cyclistes écrasés dans une forêt.

Mais qui est qui ? Qui fait quoi ?

Un suspens où l’on se perd dans un labyrinthe de fausses pistes.

Et deux acteurs qui s’amusent avec ce texte très malicieux.

Nous vous invitons en direct à l’enregistrement de ce sublime jeu du chat et de la souris..

2024-05-02 fin : 2024-05-02 21:30:00. EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and watch the recording of a detective masterpiece with many twists and turns?

A blackmailer.

His victim.

What’s at stake? Twenty-one cyclists crushed in a forest.

But who’s who? Who’s doing what?

A suspenseful story in which we get lost in a labyrinth of false leads.

And two actors who have fun with this very mischievous text.

We invite you to a live recording of this sublime game of cat and mouse.

Venga a ver la grabación de una obra maestra de misterio con muchos giros..

Un chantajista.

Su víctima.

¿Qué está en juego? Veintiún ciclistas aplastados en un bosque.

Pero, ¿quién es quién? ¿Quién hace qué?

Un thriller de suspense donde perderse en un laberinto de pistas falsas.

Y dos actores que se divierten con este texto tan travieso.

Le invitamos a una grabación en directo de este sublime juego del gato y el ratón.

Erleben Sie die Aufzeichnung eines kriminalistischen Meisterwerks mit vielen Wendungen?

Ein Erpresser.

Was ist sein Opfer?

Worum geht es? Einundzwanzig Radfahrer, die in einem Wald überfahren wurden.

Aber wer ist wer? Wer macht was?

Eine Spannung, in der man sich in einem Labyrinth aus falschen Spuren verliert.

Und zwei Schauspieler, die sich mit diesem sehr schelmischen Text amüsieren.

Wir laden Sie live zur Aufzeichnung dieses erhabenen Katz-und-Maus-Spiels ein.

Mise à jour le 2023-08-31 par Creuse Tourisme