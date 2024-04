Et si je me formais pour trouver un job ? avec l’ERIP Ouest Creuse gueret Guéret, vendredi 3 mai 2024.

Et si je me formais pour trouver un job ? avec l’ERIP Ouest Creuse L’atelier a pour objectif de donner un premier niveau d’informations, des éléments de réponses

aux questions sur la formation professionnelle et ses perspectives d’emploi.



Vendredi 3 mai, 11h00 gueret

Est-ce que les recherches d’emploi correspondent à vos attentes ? à vos envies ? à vos aptitudes

et compétences ? Peut-être que la FORMATION est une solution ! Venez échanger sur :

comment valider son projet de formation,

les outils de recherche et organismes de formation,

quelles dépenses sont à anticiper,

le financement et aides pour votre parcours…

Inscription obligatoire par mail : erip.ouestcreuse@mef23.fr

gueret gueret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

ERIP La Souterraine /Guéret