SAINT PATRICK SALLE POLYVALENTE Seloncourt, samedi 9 mars 2024.

Rendez-vous à Seloncourt pour célébrer la Saint-Patrick.

Au programme danse celtique et musique avec Bagad les sonneurs du lion et the Irish Fever !

Buvette & restauration sur place.

Nous vous attendons nombreux pour fêter l’évènement ! EUR.

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

SALLE POLYVALENTE Place Ambroise Croizat

Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

