Salon Habitat & Déco de Saint-Nazaire Base sous-marine, 14 octobre 2022 10:00, Saint-Nazaire. 14 – 16 octobre Sur place Prix de l’entrée : 4 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-habitat-saint-nazaire/ Salon Habitat & Déco de Saint-Nazaire La 10e édition Salon Habitat & Déco de Saint-Nazaire se tiendra du 14 au 16 octobre 2022 à la Base Sous-Marine de Saint-Nazaire. 130 exposants en construction, rénovation, équipement, aménagement intérieur, aménagement extérieur et décoration seront réunis afin de conseiller et guider les visiteurs dans leurs projets. Nous vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle édition afin de profiter des conseils des professionnels et ainsi, concrétiser tous vos projets. Base sous-marine 9 boulevard de la légion d’honneur, 44600 Saint-Nazaire 44600 Saint-Nazaire Ville Port Loire-Atlantique vendredi 14 octobre – 10h00 à 19h00

samedi 15 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 16 octobre – 10h00 à 19h00

Heure : 10:00 - 19:00

