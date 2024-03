Saint-Nazaire Côté nature Parc paysager, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire, samedi 18 mai 2024.

Saint-Nazaire Côté nature Ville de Saint-Nazaire – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 18 mai, 10h00 Parc paysager, 44600 Saint-Nazaire Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Une journée festive, ludique et pédagogique autour de la nature et de la biodiversité, au Parc paysager de Saint-Nazaire. Véritable poumon vert au cœur de la ville, le Parc paysager de Saint-Nazaire sera le théâtre d’animations familiales et festives avec au programme : encore plus de spectacles surprenants, de manèges écologiques, mais aussi des balades, des ateliers et démonstrations pour redécouvrir les richesses du territoire, sa nature et sa biodiversité.

Nouveauté de cette année : un espace dédié aux tout-petits (0-3 ans) avec manège, spectacle et activités dédiés.

Pour cette 3e édition, Saint-Nazaire Côté nature attend petits et grands de 10h à 22h30 avec en clôture de la journée une scène ouverte et une guinguette.

Un espace restauration offrira à tous et toutes de quoi déjeuner, goûter ou se rafraichir tout au long de la journée.

Parc paysager, 44600 Saint-Nazaire avenue François Mitterrand 44600Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Gambetta Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.saintnazaire.fr/cote-nature »}]

Saint-Nazaire nature

Ville de Saint-Nazaire