Jazzimut Festival Le Théâtre Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Jazzimut Festival Le Théâtre Saint-Nazaire, 21 mai 2024, Saint-Nazaire. Jazzimut Festival Mardi 21 mai 2024, 20h00 Le Théâtre Tarif A Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-21T20:00:00+02:00 – 2024-05-21T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-21T20:00:00+02:00 – 2024-05-21T21:30:00+02:00 Jazzimut Festival, festival annuel de jazz et musiques voisines, porté par l’association Jazzimut, déroule sa deuxième édition. Il aura lieu à Saint- Nazaire du 21 au 25 mai 2024. Le Théâtre, scène nationale, est heureux d’accueillir le Quartet Shai Maestro à cette occasion, en co-réalisation avec Jazzimut. Le Théâtre Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 22 91 36 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letheatre-saintnazaire.fr/ »}] jazz musique © Liri Agami Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Code postal 44600 Lieu Le Théâtre Adresse Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Le Théâtre Saint-Nazaire Latitude 47.277099 Longitude -2.204173 latitude longitude 47.277099;-2.204173

Le Théâtre Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/