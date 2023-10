SYMPHONIQUE – AMERICANAS, LES CUIVRES CONTRE-ATTAQUENT ! – SAISON CULTURELLE PARALLÈLE Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson, 24 janvier 2024, Pont-à-Mousson.

Pont-à-Mousson,Meurthe-et-Moselle

Besoin d’évasion et d’aventure ? Prenez votre billet pour la destination des Amériques.

En compagnie du sextet de cuivres et percussions de l’Orchestre national de Metz Grand Est, vous (re)découvrirez des airs vibrants, allaint nostalgie, passion et dynamisme via une riche sélection : musique de film (John Williams), musical drama (Leonard Bernstein), jazz (Chick Corea), musique latine (Astor Piazzolla, Sonny Kompanek) et mexicaine (Arturo Márquez).

L’occasion de pleinement apprécier la richesse et la chaleur des sonorités d’instruments trop rarement mis en avant dans le répertoire classique.

Bon voyage !

Tarifs : 12,50 € ou 8€ (- 25 ans, retraités, demandeurs d’emploi, CE, amicales)

Tarif encore plus avantageux grâce au « Pass Saison culturelle en parallèle » !

Renseignements :

Office de Tourisme

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tél. : 03 83 81 06 90. Tout public

Mercredi 2024-01-24 20:30:00 fin : 2024-01-24 . 12.5 EUR.

Rue Philippe de Gueldre

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Looking for escape and adventure? Grab your ticket to the Americas.

In the company of the brass and percussion sextet from the Orchestre national de Metz Grand Est, you’ll (re)discover vibrant tunes, allainting nostalgia, passion and dynamism via a rich selection: film music (John Williams), musical drama (Leonard Bernstein), jazz (Chick Corea), Latin music (Astor Piazzolla, Sonny Kompanek) and Mexican music (Arturo Márquez).

An opportunity to fully appreciate the rich, warm sounds of instruments too rarely featured in the classical repertoire.

Bon voyage!

Prices: 12.50? or 8? (under 25s, pensioners, jobseekers, works councils, associations)

Even cheaper with the « Pass Saison culturelle en parallèle »!

For further information, please contact

Tourist Office

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tel: 03 83 81 06 90

¿Busca evasión y aventura? Coge tu billete a las Américas.

Acompañado por el sexteto de metales y percusión de la Orchestre national de Metz Grand Est, (re)descubrirá vibrantes melodías que combinan nostalgia, pasión y dinamismo en una rica selección: música de cine (John Williams), drama musical (Leonard Bernstein), jazz (Chick Corea), música latina (Astor Piazzolla, Sonny Kompanek) y música mexicana (Arturo Márquez).

Es una oportunidad para apreciar plenamente los sonidos ricos y cálidos de instrumentos que rara vez aparecen en el repertorio clásico.

¡Buen viaje!

Entrada: 12,50 euros u 8 euros (menores de 25 años, pensionistas, solicitantes de empleo, comités de empresa, asociaciones)

¡Aún más barato con el « Pass Saison culturelle en parallèle »!

Para más información, diríjase a

Oficina de Turismo

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Teléfono: 03 83 81 06 90

Brauchen Sie eine Flucht aus dem Alltag und ein Abenteuer? Lösen Sie Ihr Ticket für das Reiseziel Nord- und Südamerika.

In Begleitung des Blechbläser- und Schlagzeugsextetts des Orchestre National de Metz Grand Est werden Sie vibrierende Melodien (wieder-)entdecken, die Nostalgie, Leidenschaft und Dynamik durch eine reiche Auswahl vereinen: Filmmusik (John Williams), Musical Drama (Leonard Bernstein), Jazz (Chick Corea), lateinamerikanische Musik (Astor Piazzolla, Sonny Kompanek) und mexikanische Musik (Arturo Márquez).

Eine Gelegenheit, den Reichtum und die Wärme der Klänge von Instrumenten, die im klassischen Repertoire zu selten in den Vordergrund gerückt werden, voll und ganz zu genießen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise!

Eintrittspreise: 12,50 ? oder 8 ? (unter 25 Jahren, Rentner, Arbeitssuchende, CE, Freundeskreise)

Noch günstiger dank des « Pass Saison culturelle en parallèle »!

Auskünfte:

Fremdenverkehrsamt

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tel.: 03 83 81 06 90

Mise à jour le 2023-08-13 par OT PONT A MOUSSON