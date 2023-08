Palpite Compagnie La Balbutie Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 24 mars 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Spectacle familial dès 8 ans. Théâtre de voix et d’objets par la compagnie La Balbutie.

Peut-on tomber dans un trou de mémoire ? Deux exploratrices chutent au fond d’une mémoire inconnue dont elles tentent de reconstituer les éboulis et les accidents. Car les souvenirs de Madeleine T., qui refuse de quitter son quartier d’enfance promis à la démolition, vacillent. Tour à tour urbanistes, amies d’enfance et amoureux perdus, elles reconstituent des fragments de vie en un vertigineux puzzle où se mêlent petite et Grande histoire…

Ce spectacle émouvant passionnera les aînés autant que les plus jeunes.

Moment musical à l’issue du spectacle.

24 mars 2024 à 10h30 et 15h30.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30..

Rue Marc Sangnier

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Family show for ages 8 and up. Voice and object theater by La Balbutie company.

Can you fall into a memory hole? Two explorers fall deep into an unknown memory, trying to reconstruct the screeches and accidents. The memories of Madeleine T., who refuses to leave her childhood neighborhood threatened with demolition, are shaky. Taking turns as urban planners, childhood friends and lost lovers, they piece together fragments of life in a dizzying jigsaw puzzle where history and the past mingle?

This moving show will appeal to older and younger audiences alike.

Musical moment at the end of the show.

march 24, 2024 at 10:30 a.m. and 3:30 p.m.

Bookings: online, by e-mail at billetterie@montsaintaignan.fr, by telephone on 02 79 18 99 00 and at Espace Marc-Sangnier from Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm.

Espectáculo familiar para mayores de 8 años. Teatro de voces y objetos a cargo de La Balbutie.

¿Se puede caer por un agujero de la memoria? Dos exploradoras caen en las profundidades de una memoria desconocida, intentando reconstruir los derrumbes y accidentes. Los recuerdos de Madeleine T., que se niega a abandonar el barrio de su infancia amenazado de demolición, se tambalean. Turnándose como urbanistas, amigas de la infancia y amantes perdidas, van recomponiendo fragmentos de vida en un rompecabezas vertiginoso donde se mezclan la historia y el pasado..

Este conmovedor espectáculo gustará tanto a los mayores como a los más jóvenes.

Musical después del espectáculo.

24 de marzo de 2024 a las 10.30 h y a las 15.30 h.

Reservas: en línea, por correo electrónico a billetterie@montsaintaignan.fr, por teléfono al 02 79 18 99 00 y en el Espace Marc-Sangnier de martes a viernes de 13:30 a 17:30.

Familienvorstellung ab 8 Jahren. Theater mit Stimmen und Objekten von der Kompanie La Balbutie.

Kann man in ein Gedächtnisloch fallen? Zwei Forscherinnen stürzen in die Tiefen eines unbekannten Gedächtnisses, dessen Geröll und Unfälle sie zu rekonstruieren versuchen. Die Erinnerungen von Madeleine T., die sich weigert, das Viertel ihrer Kindheit zu verlassen, das abgerissen werden soll, schwanken. Die beiden Frauen, die abwechselnd als Stadtplanerinnen, Jugendfreundinnen und verlorene Liebhaberinnen auftreten, setzen die Fragmente ihres Lebens zu einem schwindelerregenden Puzzle zusammen, in dem sich die kleine und die große Geschichte vermischen

Dieses bewegende Stück wird ältere und jüngere Zuschauer gleichermaßen begeistern.

Musikalischer Moment am Ende der Vorstellung.

24. März 2024 um 10:30 und 15:30 Uhr.

Reservierung: online, per E-Mail an billetterie@montsaintaignan.fr, telefonisch unter 02 79 18 99 00 und im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13:30 bis 17:30 Uhr.

