Animal triste Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 15 mars 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Si l’animal est triste, il continue à danser, même dans le noir ! Émanation de plusieurs groupes rouennais dont la Maison Tellier et Darko (les habitués de la scène rouennaise reconnaîtront d’ailleurs le chanteur Yannick Marais), cette hydre à six têtes enflammera l’Atelier avec son rock organique, racé et mélodique.

Se frottant aux fantômes du passé, les six distilleront une musique intemporelle, crépusculaire et sans artifices marquée par une sincérité totale avec beaucoup de talent.

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Concert Rock..

2024-03-15 20:00:00 fin : 2024-03-15 . .

Rue Marc Sangnier

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



The animal may be sad, but it keeps on dancing, even in the dark! The offshoot of several Rouen bands, including Maison Tellier and Darko (regulars to the Rouen scene will recognize singer Yannick Marais), this six-headed hydra will set the Atelier alight with its organic, racy and melodic rock.

The six-strong band, who rub shoulders with the ghosts of the past, distill a timeless, crepuscular and unpretentious music marked by total sincerity and talent.

Bookings: online, by e-mail at billetterie@montsaintaignan.fr, by telephone on 02 79 18 99 00 and at Espace Marc-Sangnier from Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm.

Rock concert.

El animal está triste, pero sigue bailando, ¡incluso en la oscuridad! Esta hidra de seis cabezas, surgida de varios grupos locales como La Maison Tellier y Darko (Yannick Marais, el cantante, es conocido en la escena de Ruán), hará vibrar el Atelier con su rock orgánico, picante y melódico.

Enfrentándose a los fantasmas del pasado, los seis destilarán una música atemporal y crepuscular, sin artificios, marcada por una sinceridad total y un gran talento.

Reservas: en línea, por correo electrónico a billetterie@montsaintaignan.fr, por teléfono al 02 79 18 99 00 y en el Espace Marc-Sangnier de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h.

Concierto de rock.

Wenn das Tier traurig ist, tanzt es weiter, sogar im Dunkeln! Diese sechsköpfige Hydra, die aus mehreren Bands aus Rouen hervorgegangen ist, darunter La Maison Tellier und Darko (Kenner der Szene in Rouen werden übrigens den Sänger Yannick Marais wiedererkennen), wird das Atelier mit ihrem organischen, rassigen und melodischen Rock in Flammen setzen.

Die sechs reiben sich an den Geistern der Vergangenheit und spielen eine zeitlose, dämmrige und ungekünstelte Musik, die von einer totalen Aufrichtigkeit und viel Talent geprägt ist.

Reservierungen: online, per E-Mail an billetterie@montsaintaignan.fr, telefonisch unter 02 79 18 99 00 und im Espace Marc-Sangnier von Dienstag bis Freitag von 13:30 bis 17:30 Uhr.

Rock-Konzert.

