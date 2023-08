Mille millions de mille chimères !!! – Exposition Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 5 mars 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Un drôle de bestiaires va peu à peu envahir la Galerie de l’Espace Marc-Sangnier transformant pour un temps cet espace en un véritable atelier du rêve dans lequel les enfants laisseront libre cours à leur imagination. À la manière de sculpteurs, ils s’empareront des quelque 200 pièces en carton figurant des parties de corps d’animaux pour expérimenter les volumes, assembler et tester des équilibres mais surtout donner vie à des créatures fantastiques.

Des jeux et une fabrique à histoires ad hoc viendront astucieusement compléter le dispositif.

Exposition jeune public avec le concours de la Médiathèque départementale de la Seine-Maritime.

Évènement gratuit, entrée libre aux horaires de l’EMS :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h,

Mercredi de 10h à 18h,

Samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h..

Vendredi 2024-03-05 fin : 2024-03-30 . .

Rue Marc Sangnier

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



The Galerie de l’Espace Marc-Sangnier will gradually be invaded by a bizarre array of bestiaries, transforming the space for a time into a veritable dream workshop where children can let their imaginations run wild. Like sculptors, they will take hold of some 200 cardboard pieces featuring animal body parts, experimenting with volumes, assembling and testing balances, but above all bringing fantastic creatures to life.

Games and an ad hoc story factory will cleverly complete the set-up.

Exhibition for young audiences with the support of the Médiathèque départementale de la Seine-Maritime.

Free event, free admission at EMS opening hours:

Tuesday, Thursday and Friday, 1.30 pm to 6 pm,

Wednesday from 10am to 6pm,

Saturday 9am to 1pm and 2pm to 5pm.

Un extraño conjunto de bestiarios se apoderará poco a poco de la galería Espace Marc-Sangnier, transformando por un tiempo el espacio en un auténtico taller de ensueño donde los niños podrán dar rienda suelta a su imaginación. Como escultores, se apoderarán de las cerca de 200 piezas de cartón que representan partes del cuerpo de animales para experimentar con los volúmenes, ensamblar y probar equilibrios, pero sobre todo para dar vida a criaturas fantásticas.

Los juegos y una fábrica de cuentos ad hoc serán un ingenioso complemento del espectáculo.

Una exposición para el público joven con el apoyo de la mediateca departamental de Seine-Maritime.

Entrada gratuita en los horarios de apertura de EMS:

Martes, jueves y viernes, de 13.30 a 18.00 h,

Miércoles de 10.00 a 18.00 h,

Sábado de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Die Galerie des Espace Marc-Sangnier wird nach und nach von einer lustigen Tierwelt bevölkert, die den Raum für eine Weile in eine Traumwerkstatt verwandelt, in der die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Wie Bildhauer greifen sie nach den 200 Pappstücken, die Körperteile von Tieren darstellen, und experimentieren mit Volumen, bauen sie zusammen und testen sie das Gleichgewicht, vor allem aber erwecken sie fantastische Kreaturen zum Leben.

Spiele und eine Ad-hoc-Geschichtenfabrik ergänzen das Angebot.

Die Ausstellung für Kinder und Jugendliche wurde von der Médiathèque départementale de la Seine-Maritime unterstützt.

Kostenlose Veranstaltung, freier Eintritt zu den Öffnungszeiten des EMS :

Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13:30 bis 18:00 Uhr,

Mittwoch von 10 bis 18 Uhr,

Samstag von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr.

