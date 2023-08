Illusions perdues Rue Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 21 février 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

Co-accueil avec le CDN de Normandie-Rouen. Théâtre par Pauline Bayle et la compagnie À Tire-d’aile.

Lucien de Rubempré, jeune poète ambitieux, a quitté sa province bien décidé à conquérir Paris. Mais sa grandeur d’âme se heurte vite à un milieu où les beaux sentiments ont capitulé devant la nécessité de parvenir. Adaptant à merveille le roman monstre de Balzac, Pauline Bayle propose une mise en scène épurée portée par cinq jeunes artistes incandescents et tend à notre époque un cruel miroir. Impressionnant !

“Pauline Bayle réussit un spectacle d’une force, d’une beauté, d’une tenue et d’une qualité dramaturgique exceptionnelles. Voilà une pièce qui mériterait des spectateurs très nombreux tant elle réussit à lier une insolente audace artistique à une accessibilité totale.” Catherine ROBERT, LA TERRASSE

21, 22 et 23 février 2024 à 20h

24 février 2024 à 18h

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Lieu : EMS – Plateau 130.

Rue Marc Sangnier

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



Co-hosted by CDN Normandie-Rouen. Theater by Pauline Bayle and the À Tire-d?aile company.

Lucien de Rubempré, an ambitious young poet, has left his home province determined to conquer Paris. But his greatness of soul soon comes up against an environment where fine sentiments have capitulated to the need to succeed. Pauline Bayle?s marvelous adaptation of Balzac?s monster novel, featuring five incandescent young performers, holds up a cruel mirror to our times. Impressive!

pauline Bayle has produced a show of exceptional strength, beauty, style and dramatic quality. This is a play that deserves a very large audience, so successful is it in combining insolent artistic audacity with total accessibility? Catherine ROBERT, LA TERRASSE

february 21, 22 and 23, 2024 at 8pm

february 24, 2024 at 6pm

Reservations: online, by e-mail at billetterie@montsaintaignan.fr, by telephone on 02 79 18 99 00 and at Espace Marc-Sangnier from Tuesday to Friday, 1:30 pm to 5:30 pm.

Location: EMS ? Plateau 130

Coorganizado por el CDN Normandie-Rouen. Teatro de Pauline Bayle y la compañía À Tire-d?aile.

Lucien de Rubempré, joven poeta ambicioso, ha dejado su provincia decidido a conquistar París. Pero su grandeza de espíritu choca pronto con un entorno en el que los buenos sentimientos han capitulado ante la necesidad de triunfar. La maravillosa adaptación de Pauline Bayle de la novela monstruosa de Balzac es una puesta en escena reducida, realizada por cinco jóvenes e incandescentes intérpretes, que muestra un espejo cruel de nuestro tiempo. Una producción impresionante

pauline Bayle ha realizado un espectáculo de una fuerza, una belleza, un estilo y una calidad dramática excepcionales. Se trata de una obra que merece un gran público, ya que combina con éxito una insolente audacia artística con una accesibilidad total… » Catherine ROBERT, LA TERRASSE

21, 22 y 23 de febrero de 2024 a las 20:00 h

24 de febrero de 2024 a las 18:00 h

Reservas: en línea, por correo electrónico a billetterie@montsaintaignan.fr, por teléfono al 02 79 18 99 00 y en el Espace Marc-Sangnier de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 horas.

Lugar: EMS ? Meseta 130

Co-accueil avec le CDN de Normandie-Rouen. Theater von Pauline Bayle und der Compagnie À Tire-d?aile.

Lucien de Rubempré, ein junger, ehrgeiziger Dichter, hat seine Provinz verlassen und ist fest entschlossen, Paris zu erobern. Doch seine Großherzigkeit stößt schnell auf ein Milieu, in dem die schönen Gefühle vor der Notwendigkeit, etwas zu erreichen, kapituliert haben. Pauline Bayle hat Balzacs Monsterroman perfekt adaptiert und bietet eine schlichte Inszenierung, die von fünf jungen, glühenden Künstlern getragen wird und unserer Zeit einen grausamen Spiegel vorhält. Beeindruckend!

pauline Bayle gelingt eine Aufführung von außergewöhnlicher Kraft, Schönheit, Haltung und dramaturgischer Qualität. Es ist ein Stück, das sehr viele Zuschauer verdient hätte, da es eine unverschämte künstlerische Kühnheit mit einer totalen Zugänglichkeit verbindet Catherine ROBERT, LA TERRASSE

21., 22. und 23. Februar 2024 um 20 Uhr

24. Februar 2024 um 18 Uhr

Reservierungen: online, per E-Mail an billetterie@montsaintaignan.fr, telefonisch unter 02 79 18 99 00 und im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13:30 bis 17:30 Uhr.

Veranstaltungsort: EMS ? Plateau 130

