CONCERT – HORS LES MURS rue Jean Cocteau Frouard, 16 décembre 2023 14:00, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

L’école de musique de Frouard organise un concert par mois.

Au programme, plusieurs variétés de musique pour vous faire voyager, vous transporter ailleurs et vous faire rêver.

Infos et réservations au 03 83 24 36 97 ou à ecole.de.musique@frouard.fr. Tout public

Samedi 2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

rue Jean Cocteau

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Frouard music school organizes one concert a month.

The program features a wide variety of music to take you on a journey, transport you elsewhere and make you dream.

Information and reservations on 03 83 24 36 97 or ecole.de.musique@frouard.fr

La escuela de música Frouard organiza un concierto al mes.

El programa incluye música variada para hacerle viajar, transportarle a otro lugar y hacerle soñar.

Información y reservas en el 03 83 24 36 97 o en ecole.de.musique@frouard.fr

Die Musikschule von Frouard veranstaltet jeden Monat ein Konzert.

Auf dem Programm stehen verschiedene Musiksorten, die Sie auf eine Reise mitnehmen, an einen anderen Ort bringen und Sie träumen lassen.

Infos und Reservierungen unter 03 83 24 36 97 oder ecole.de.musique@frouard.fr

Mise à jour le 2023-12-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY