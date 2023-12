BREATH PULSE TRIO Rue de la Pocherie Commercy, 27 janvier 2024, Commercy.

Commercy Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

À propos de l’événement:

Danse Julie Meftah

Batterie Franck Agulhon

Trompette Patrice Lerech

Un trio singulier qui fait se rejoindre le jazz et la danse, trois visages d’une même pulsation : la mélodie, le rythme et le geste. Cette rencontre de trois personnalités, Franck Agulhon à la batterie, Patrice Lerech à la trompette et Julie Meftah à la danse, trace les contours d’une performance qui va brouiller les frontières. Rien de plus concret, de plus charnel que le jazz, et rien de plus aérien, de plus insaisissable que la danse. Cette heure trop brève d’un corps à corps avec la musique dessine une calligraphie dans l’espace, un moment unique à saisir dans l’instant de son exécution. Après, c’est trop tard !

Durée 1h.

Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire de musique de Commercy..

À propos de l’événement:

Danse Julie Meftah

Batterie Franck Agulhon

Trompette Patrice Lerech

Un trio singulier qui fait se rejoindre le jazz et la danse, trois visages d’une même pulsation : la mélodie, le rythme et le geste. Cette rencontre de trois personnalités, Franck Agulhon à la batterie, Patrice Lerech à la trompette et Julie Meftah à la danse, trace les contours d’une performance qui va brouiller les frontières. Rien de plus concret, de plus charnel que le jazz, et rien de plus aérien, de plus insaisissable que la danse. Cette heure trop brève d’un corps à corps avec la musique dessine une calligraphie dans l’espace, un moment unique à saisir dans l’instant de son exécution. Après, c’est trop tard !

Durée 1h.

Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire de musique de Commercy.Tout public

5 EUR.

Rue de la Pocherie Salle les Tilleuls

Commercy 55200 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2023-12-18 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS