2023-04-14 – 2023-03-21

Côtes dArmor Ploubazlanec . Une exposition pour rendre hommage à ce port si précieux qu’est Loguivy de la mer. Les tableaux ont pour thème la vie du port, les pêcheurs et paysages loguiviens. Ils seront accompagnés par la projection d’un film documentaire de 1950. Une façon de proposer aussi aux visiteurs qui le souhaitent un partage et des échanges sur le port autrefois. adcl@cegetel.net +33 6 21 79 08 39 Rue de Grav Ivy – Loguivy de la Mer Chapelle Saint Ivy Ploubazlanec

