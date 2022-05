Robinson Khoury 5tet Lons-le-Saunier, 5 juin 2022, Lons-le-Saunier.

Robinson Khoury 5tet Le Boeuf sur le Toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2022-06-05 – 2022-06-05 Le Boeuf sur le Toit 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura

10 EUR Deux ans et demi après son premier album Frame of Mind, le tromboniste Robinson Khoury revient avec un disque ambitieux, riche et passionnant. Il est accompagné par Pierre Tereygeol(guitare, voix), Mark Priore (piano), Etienne Renard (contrebasse), Elie Martin-Charrière (batterie, choeurs) Un album d’une grande maturité, très impressionnant pour le deuxième disque d’un jeune musicien de 27 ans.

Deux ans et demi après son premier album Frame of Mind, le tromboniste Robinson Khoury revient avec un disque ambitieux, riche et passionnant. Il est accompagné par Pierre Tereygeol(guitare, voix), Mark Priore (piano), Etienne Renard (contrebasse), Elie Martin-Charrière (batterie, choeurs) Un album d’une grande maturité, très impressionnant pour le deuxième disque d’un jeune musicien de 27 ans.

Le Boeuf sur le Toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-05-07 par