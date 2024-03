Hypothèse Fay-en-Montagne, dimanche 12 mai 2024.

Hypothèse Fay-en-Montagne Jura

Théâtre Au chapeau Cie Pudding théâtre

Comment raconter la préhistoire sans y projeter nos notions et valeurs actuelles, en étant au plus juste de l’enseignement des chercheurs ?

Ces questions ont amené les artistes à imaginer des frictions entre art et science. Après une année de recherches sur la préhistoire, réparties en différents temps de travail, auprès de la communauté scientifique idoine pour s’immerger dans l’univers mental, matériel et environnemental de celles et ceux qui pensent et interprètent cette période.

La troupe propose d’offrir au public une expérience théâtrale, sensitive et organique, en mettant en scène la transformation de la matière et la sociétalisation de l’humain. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 15:00:00

fin : 2024-05-12 16:30:00

Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté puddingtheatre1@gmail.com

