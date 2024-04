Balade gourmande au coeur des vignes Montigny-lès-Arsures, dimanche 12 mai 2024.

Balade gourmande au coeur des vignes Montigny-lès-Arsures Jura

Au programme de l’édition 2024 du Festival de la Randonnée

Distance: 7km

Difficulté: assez facile

Durée: 3h30

Age minimum: 10 ans

Animaux interdits

A prévoir: eau, en-cas, bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux exigences de la météo, casquette, lunettes de soleil, crème

solaire

Arpentez les vignobles de Montigny-lès-Arsures, à la découverte de ses paysages et des différents cépages la région. Vous découvrirez l’histoire du Domaine familial Rolet. Enfin, plongez dans une aventure gustative en alliant vins et fromages sous les conseils avisés des vignerons du domaine.

Inclus dégustation de vins, fromages et charcuteries. La consommation d’alcool est exclusivement réservée aux personnes majeures de + de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

Pour les randonnées à la journée un pique-nique est à prévoir.

