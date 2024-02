Revue du cabaret La Bambino de Bergerac Sauveterre-la-Lémance, dimanche 31 mars 2024.

Revue du cabaret La Bambino de Bergerac Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne

Organisé par l’association Culture et Loisirs Vivre à Sauveterre-la-Lémance, les artistes du cabaret Le Bambino de Bergerac vous proposeront un spectacle mêlant élégance, charme et humour.

Buvette sur place.

Réservation jusqu’au 20 mars.

Organisé par l’association Culture et Loisirs Vivre à Sauveterre-la-Lémance, les artistes du cabaret Le Bambino de Bergerac vous proposeront un spectacle mêlant élégance, charme et humour.

Buvette sur place.

Réservation jusqu’au 20 mars. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 20:30:00

fin : 2024-03-31

Salle des fêtes

Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cultureloisirssauveterre@gmail.com

L’événement Revue du cabaret La Bambino de Bergerac Sauveterre-la-Lémance a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Fumel Vallée du Lot