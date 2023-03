PRIX DE RESSONS LE LONG Ressons-le-Long Ressons-le-Long Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Ressons-le-Long . 0 Ces épreuves cyclistes sont destinées aux Ecoles de vélo (6-12 ans) ainsi qu’aux cyclistes Minimes (13-14 ans). Inscrivez-vous sur FFC.FR aoscourmelles@orange.fr +33 6 76 83 58 90 Ressons-le-Long

