Reprendre son souffle ! Concert participatif Maison de la Radio et de la Musique Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 17h00 à 18h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez chanter avec le Choeur de Radio France pour un concert participatif autour du vent

Et si, de spectateur, vous passiez de l’autre côté du rideau et vous faisiez artiste le temps d’un concert ? Chanteur plus précisément ! Huit chanteurs et chanteuses du Chœur de Radio France et quatre accordéonistes convient l’ensemble de la salle à chanter ensemble. Préparé en amont sous la direction de Jeanne Dambreville lors d’un atelier dédié, le public, complice, est le personnage principal de ce concert participatif de haute volée. Un, deux, trois, chantez !

THIERRY MACHUEL

Laissez porter au vent

Le célérifère

JEAN-PIERRE DROUET

Où danse le vent

GEORGES BRASSENS avec le public

Le vent

JEHAN ALAIN

Chanson bouche fermée

GABRIEL FAURÉ

Les Djinns

CLAUDE DEBUSSY

Fêtes

ANONYME avec le public

Qui peut faire de la voile sans vent (Vem kan segla vörutan vind)

DAVE BRUBECK

Blue Rondo a la Turk

GAËL FAYE avec le public

Respire

SYLVAIN RIFFLET

Air and silence

THIERRY MACHUEL

La chanson du temps

ANTONIO VIVALDI

Quatre Saisons

ANNE SYLVESTRE avec le public

Les chemins du vent

THIBAUT TROSSET arrangements

QUATUOR ÆOLINA

Membres du CHŒUR DE RADIO FRANCE

JEANNE DAMBREVILLE direction

CE CONCERT EST PRÉCÉDÉ D’UN ATELIER DE PRÉPARATION À L’AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

La participation à l’atelier est ouverte à toutes et à tous (même « persuadés » de chanter faux !) et vivement recommandée pour profiter de ce concert participatif.

L’atelier commence à 14h – durée 2h

Le concert est à 17h – durée 1h

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du président kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/ https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/reprendre-son-souffle

Christophe Abramowitz