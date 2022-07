Repas spectacle musical – Aimer, Boire et Chanter Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Repas spectacle musical – Aimer, Boire et Chanter Fumel, 12 août 2022, Fumel. Repas spectacle musical – Aimer, Boire et Chanter

Terrasses du château Fumel Lot-et-Garonne OT Fumel – Vallée du Lot

2022-08-12 – 2022-08-12 Fumel

Lot-et-Garonne Fumel 10 10 EUR Philippe Candelon revient avec son nouveau spectacle, il est entouré de Catherine Delourtet et Jeanne Rottier.

Musiciens Fabienne Balancie et Joseph Lipomi. Régie son et lumière Elie Cartier-Michaud.

Dégustation des crus du Domaine de Saux-Neuf par Grégory Bobbato, œnologue vigneron. Philippe Candelon revient avec son nouveau spectacle, il est entouré de Catherine Delourtet et Jeanne Rottier.

Musiciens Fabienne Balancie et Joseph Lipomi. Régie son et lumière Elie Cartier-Michaud.

Dégustation des crus du Domaine de Saux-Neuf par Grégory Bobbato, œnologue vigneron. +33 6 10 02 30 73 Philippe Candelon revient avec son nouveau spectacle, il est entouré de Catherine Delourtet et Jeanne Rottier.

Musiciens Fabienne Balancie et Joseph Lipomi. Régie son et lumière Elie Cartier-Michaud.

Dégustation des crus du Domaine de Saux-Neuf par Grégory Bobbato, œnologue vigneron. Mairie Fumel

Fumel

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT Fumel – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Terrasses du château Fumel Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot Ville Fumel lieuville Fumel Departement Lot-et-Garonne

Fumel Fumel Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fumel/

Repas spectacle musical – Aimer, Boire et Chanter Fumel 2022-08-12 was last modified: by Repas spectacle musical – Aimer, Boire et Chanter Fumel Fumel 12 août 2022 Terrasses du château Fumel Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot

Fumel Lot-et-Garonne