Repas de l’association « La Joie de Vivre » Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac, samedi 30 mars 2024.

Repas de l’association « La Joie de Vivre » Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne

Venez nombreux au repas animé organisé par l’association « La Joie de Vivre ». Le repas est préparé et servi par monsieur AJAS Traiteur. Jean Roberty et sa chanteuse Dorine ambianceront la journée. 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 12:00:00

fin : 2024-03-30

Salle des fêtes 1400 Rue des Serres

Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

