Repas cochon gillé et feu d’artifice Chassant Chassant Catégories d’évènement: Chassant

Eure-et-Loir

Repas cochon gillé et feu d’artifice Chassant, 9 octobre 2022, Chassant. Repas cochon gillé et feu d’artifice Chassant

2022-10-09 19:30:00 – 2023-07-09

Chassant Eure-et-Loir Chassant Venez partager un moment de convivialité autour d’un repas cochon grillé organisé par le comité des fêtes de Chassant. Comité des fêtes de Chassant

Chassant

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Chassant, Eure-et-Loir Autres Lieu Chassant Adresse Ville Chassant lieuville Chassant Departement Eure-et-Loir

Chassant Chassant Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassant/

Repas cochon gillé et feu d’artifice Chassant 2022-10-09 was last modified: by Repas cochon gillé et feu d’artifice Chassant Chassant 9 octobre 2022 Chassant Eure-et-Loir

Chassant Eure-et-Loir