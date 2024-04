Posture n’ Flow Yoga dynamique au château Châteaudun, dimanche 28 avril 2024.

Partez à la découverte du Posture n’ Flow au château de Châteaudun, entre méditation et pratique sportive, ce concept inspiré du yoga dynamique vous fera profiter du monument sous un nouveau jour !

Sur une musique dynamique, Posture n’Flow est l’équilibre parfait pour le corps et l’esprit.

C’est un concept de renforcement sans impact où tout votre corps est mobilisé grâce à un exercice musculaire et respiratoire.

Sédentaires, sportifs confirmés, débutants, c’est une pratique tout public pour gagner en souplesse et booster votre vitalité. 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:30:00

fin : 2024-04-28 10:30:00

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

L’événement Posture n’ Flow Yoga dynamique au château Châteaudun a été mis à jour le 2024-04-04 par OT CHATEAUDUN