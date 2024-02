Spectacle Jeune Public Assim et Simon Cloyes-les-Trois-Rivières, mercredi 1 mai 2024.

Spectacle Jeune Public Assim et Simon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

La compagnie Résonance(s) jouera son spectacle Jeune public Assim et Simon le mercredi 1er mai à 16h00. Un spectacle mêlant danse et théâtre sur le thème de la famille recomposée traité sous un angle humoristique, décalé et poétique.

ASSIM aime bien SIMON, mais de là à partager sa chambre, il y a un pas… Un fossé, une tranchée même ! Alors quand la maman d’ASSIM et le papa de SIMON tombent amoureux, la catastrophe diplomatique éclate par décret parental, SIMON vient désormais partager la chambre d’ASSIM, ses jouets, ses Contes de l’Ogresse , et même son lit. La guerre de territoires est déclarée ! .

2024-05-01 16:00:00

2024-05-01

Espace Culturel du Prieuré d’Yron

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

