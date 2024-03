Repair Café Jeu de Paume Rennes, mardi 19 mars 2024.

Repair Café Un Repair Café, c’est un café de réparation ! Les Repair Cafés sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Mardi 19 mars, 18h00 Jeu de Paume gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T18:00:00+01:00 – 2024-03-19T20:00:00+01:00

Un Repair Café, c’est un café de réparation ! Les Repair Cafés sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l’occasion de se rencontrer entre voisins et se partager savoirs et expériences. L’objectif ? De la co-réparation entre citoyens et de nouvelles habitudes pour lutter contre le gaspillage.

Vous êtes bricoleur·euse et souhaitez nous aider ? Vous avez des outils en panne (des jouets, de l’électroménager,…), venez au Repair café !

Entrée libre

Contact : 02 21 02 22 40 ou contact@jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 21 02 22 40 http://www.jeudepaumerennes.fr https://www.facebook.com/jeudepaumerennes;https://www.instagram.com/jeudepaumerennes [{« link »: « mailto:contact@jeudepaumerennes.fr »}] Équipement de quartier situé au centre historique de Rennes. Animation de proximité, évènements, activités régulières, espace collaboratif, location de salles…

