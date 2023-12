Concert pour la paix de Michel Garnier et Pakoune Cathédrale Saint Samson Dol-de-Bretagne, 28 avril 2024, Dol-de-Bretagne.

Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:30:00

fin : 2024-04-28

.

Découvrez ou retrouvez ces deux grands artistes réunis pour notre plus grand bonheur !

Pakoune et Michel Garnier, chantent depuis plus de trente ans en France et en Europe avec orchestre et chœurs mais aussi en duo dans les églises, les chapelles, les salles de concerts petites et grandes, les basiliques, les cathédrale… Eglise de la Madeleine à Paris, Zenith de Toulouse, basilique de Paray le Monial, basilique de Saint-Maximin, basilique San Francesco à Assise, Basilique de San Francisco Del Grande à Madrid….

Pour la petite histoire Michel Garnier et Pakoune sont souvent venus en Bretagne, une terre qu’ils affectionnent particulièrement, ils ont joué à l’église du Saint Graal à Tréhorenteuc ainsi qu’au gîte du Pont du Secret à Paimpont, tout près de la fontaine de Barenton vers la forêt de Brocéliande.

Pour ce concert du dimanche 28 avril 2024 à la Cathédrale Saint-Samson à Dol-de-Bretagne, Pakoune et Michel Garnier seront entourés du célèbre chœur de la communauté des oiseaux.

Ils interpréteront deux tableaux de l’oratorio « Marie de Magdala » sur la vie de Marie-Magdeleine, quatre tableaux de l’oratorio « François des oiseaux, Claire et le Soleil » sur la vie de François et Claire d’Assise, mais aussi trois tableaux du dernier oratorio de Michel « Le mystère de la Colombe » sur les manifestations de l’Esprit Saint …et aussi d’autres surprises !!!

Également vous découvrirez dans différents tableaux les magnifiques voix parlées de l’acteur Michaël Lonsdale et de l’actrice Juliette Binoche.

Émotions garanties !!! Nous vous y attendons…

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton « Réservez ») et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles).

.

Cathédrale Saint Samson Place de la Cathédrale

Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne



