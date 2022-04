RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU – ARBRES, DÉAMBULATION BOTANIQUE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Une balade théâtralisée familiale proposée par Francis Tuya, grand botaniste de la région. Il vous accueille accompagné de son jeun acolyte, Luc If, professeur, afin de vous faire découvrir les arbres du site.

Durée : 1h

Rendez-vous en Anjou propose la balade théatralisée "Arbres, déambulation botanique" à Pouancé, le 2 juillet 2022. info@ombreedanjou.fr +33 2 41 92 35 19

