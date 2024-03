RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU Angers, samedi 18 mai 2024.

De mars à décembre, vous sont proposés des spectacles en plein air, des randonnées gourmandes, des ateliers créatifs ou encore des animations scientifiques, pour découvrir pêle-même les plantes médicinales, les espèces animales et de l’Anjou et plus globlament vous immerger dans notre patrimoine naturel.

En journée ou en soirée, place à la découverte et à l’évasion pour les petits et les grands. .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

