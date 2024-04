Rendez-vous de l’Actu : Éducation positive : mérite-t-elle la fessée ? Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 30 mai 2024.

Rendez-vous de l’Actu : Éducation positive : mérite-t-elle la fessée ? Rencontre – Échanges Jeudi 30 mai, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Jeudi 30 mai à 18h

Derrière ce titre un brin provocateur se cache l’envie d’en savoir un peu plus sur cette « éducation positive » (également nommée « éducation bienveillante », voire « parentalité créative ») qui nourrit de multiples débats parfois enflammés. Dans un esprit apaisé, ce nouveau numéro de nos Rendez-Vous de l’Actu nous permettra de découvrir l’origine de ce concept, d’analyser à quoi il correspond, d’en discuter les avantages, les limites ou les défauts qu’on peut lui trouver.

In fine, il s’agira de réfléchir et de dialoguer sur la meilleure manière de permettre aux enfants comme à leurs parents de s’épanouir et de grandir ensemble. Sigmund Freud aurait tenu à Marie Bonaparte des propos peu encourageants sur l’éducation : « De quelque façon qu’on s’y prenne, on s’y prend mal »… Et si l’on essayait de lui donner tort ?

Avec Elsa Bayeux, accompagnante en parentalité Méthode Filliozat ® , certifiée praticienne à la Méthode R.E. (Relashionship Enhancement), Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, auteur notamment de Comment survivre à ses enfants ? Ce que la parentalité positive ne vous a pas dit (Éditions Érès), Delphine Lannes, infirmière puéricultrice, conseillère et accompagnatrice petite enfance et parentalité (Fa Mi Do Ré) et Claire Le Tallec, pédiatre diabétologue, fondatrice de l’association « Enfance adolescence Diabète ».

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

