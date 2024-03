Rencontres parents autour du numérique à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, mercredi 15 mai 2024.

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

L’association Kocoya, structure partenaire de la bibliothèque Andrée Chedid, et spécialisée dans les ateliers numériques, vous propose un cycle de quatre rencontres pour les parents autour de la thématique « Nos enfants et les écrans ».

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Un animateur de l’association Kocoya vous propose un cycle de 4 rencontres autour du numérique et de l’utilisation qu’en font les enfants :

1- Mercredi 15 mai 2024 – 17h30 à 18h45

Échanges entre parents sur le temps d’écran, les jeux-vidéos.

Partage d’outils pour accompagner à la vie numérique

2- Mercredi 22 mai 2024 – 17h30 à 18h45

Atelier parents : prise en main des contrôles parentaux

3- Mercredi 29 mai 2024 – 17h30 à 18h45

Atelier parents-enfants sur les fake-news (CM1-CM2)

4 – Mercredi 5 juin 2024 – 17h30 à 18h45

Atelier parents-enfants sur le temps d’écran pour

mieux vivre le numérique en famille (CP au CM2)

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

© Pixabay