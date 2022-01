Rencontres Bretagne en Scène(s) Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Rencontres Bretagne en Scène(s) Carhaix-Plouguer, 25 janvier 2022, Carhaix-Plouguer. Rencontres Bretagne en Scène(s) Rue Jean Monet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer

2022-01-25 – 2022-01-27 Rue Jean Monet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer Les Rencontres Artistiques et Professionnelles Bretagne en Scène[s]

ont pour objectif de présenter un panorama, partiel mais révélateur,

de l’extrême dynamisme de la création bretonne dans le domaine

du spectacle vivant.

Les spectacles sont principalement destinés à être découverts par des

programmateurs, mais lorsque la jauge le permet, ils sont également ac-

cessibles aux scolaires et/ou au public.

Découvrez la programmation de cette année sur le site internet.

