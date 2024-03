RENCONTRE TEMOIGNAGE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault, mercredi 17 juillet 2024.

RENCONTRE TEMOIGNAGE Les élèves des dernières promotions de l’école de la manufacture d’armes de Châtellerault vous invitent à découvrir leurs conditions d’apprentissage. 17 juillet – 21 août, certains mercredis Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 5€ adulte, gratuit – de 25 ans. Sur inscription – dans la limite des places disponibles (limitées à 30 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-17T14:30:00+02:00 – 2024-07-17T15:30:00+02:00

Fin : 2024-08-21T14:30:00+02:00 – 2024-08-21T15:30:00+02:00

Pendant plus de 100 ans, l’école de la manufacture d’armes de Châtellerault a formé des apprentis dont la qualification est unanimement reconnue. Pour que cette mémoire perdure, les élèves des dernières promotions vous invitent à découvrir leurs conditions d’apprentissage et leurs parcours professionnels. En lien avec l’actualité des JO 2024, ce sera aussi l’occasion de vous faire découvrir l’exposition consacrée au sport à la Manu.

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 30 99 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-grand-atelier-chatellerault [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 20 30 99 »}, {« type »: « email », « value »: « musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr »}]