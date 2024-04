RENCONTRE AVEC ISABELLE AMONOU, AUTEUR DU ROMAN « L’ENFANT-RIVIERE » Bibliothèque Vix, samedi 6 avril 2024.

Rencontrez la lauréate du comité de lecture « De rives en livres »

En 2023, la Communauté de communes Vendée Sèvre Autise a créé le comité de lecture De Rives en Livres en partenariat avec 7 bibliothèques du territoire (Benet, Bouillé-Courdault, Damvix, Maillé, Rives-d’Autise (Nieul-sur-l’Autise et Oulmes), Vix et Xanton-Chassenon). Cette action culturelle permet de rassembler des groupes de lecteurs, de voter pour un roman parmi une sélection de cinq à sept ouvrages et d’organiser une rencontre avec l’auteur lauréat.

Pour cette première édition, c’est ainsi Isabelle Amonou avec son roman L’enfant rivière qui a été choisie ! Ce dernier retrace l’histoire d’une mère prête à tout pour retrouver son enfant, en 2030, au nord du Canada où plusieurs faits de société viennent s’entremêler au récit.

Cette rencontre sera l’occasion pour le public d’échanger avec l’auteur sur son livre, son écriture ou encore les thèmes développés dans son roman autour de l’environnement, du climat, du lien maternel de la communauté amérindienne… autant de sujets que soulève l’ouvrage riche et puissant de L’enfant rivière .

La librairie Florilège de Fontenay-le-Comte sera également présente afin de proposer une vente et une dédicace sur place. Un verre de l’amitié clôturera l’après-midi

Accès libre .

Bibliothèque 71 rue Georges Clemenceau

Vix 85770 Vendée Pays de la Loire culture@cc-vsa.com

