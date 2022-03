Rencontre à La Maison de la Fontaine Brest, 28 mai 2022, Brest.

Rencontre à La Maison de la Fontaine Maison de La Fontaine 18 Rue de l’Église Brest

2022-05-28 – 2022-05-28 Maison de La Fontaine 18 Rue de l’Église

Brest Finistère

Exposition « De la Nature – Escale #1 – Brest » – Rencontre sur inscription.

Formulaire d’inscription sur le site internet de la mairie de Brest.

La Maison de la Fontaine accueille du 22 mars au 4 juin une exposition de l’association Espace d’apparence, initiée par les artistes brestoises Marie-Claire Raoul et Marie-Michèle Lucas qui invitent artistes et intervenants divers à s’interroger sur notre rapport à la nature au sein d’une exposition, de différentes rencontres et d’une installation éphémère à la prairie de Keravilin.

Le projet « De la nature », initié par l’association Espace d’Apparence, réunit des artistes et des intervenants associés (botanistes, géologues, historien en art contemporain, philosophe…) afin d’interroger la notion de nature, sa perception, sa représentation et questionner la relation de l’être humain à celle-ci.

Depuis avril 2021, les plasticiens Elouan Cousin, Alix Lebaudy, Vincent Lorgeré et Marieke Rozé, Marie-Michèle Lucas, Nesrine Mouelhi, Marie-Claire Raoul et Marianne Rousseau, accueillis au local de la Pointe et au sein de l’ex-Cercle naval, travaillent sur les territoires brestois : la rade, le Stang-Alar, les anciennes pêcheries, les fonds marins sont autant de terrains de recherche que de lieux d’inspiration.

L’exposition « Escale #1—Brest » à la Maison de la Fontaine est le résultat de ces investigations.

Curatrice de l’exposition : Badïa Larouci

Interventions :

– Gérard Auffret, géologue marin, ancien chercheur à l’Ifremer, co-fondateur de la Maison des Abers ;

– Clip, association des étudiants de l’ISB (Image et SonBrest) ;

– Loïc Delassus, botaniste phytosociologue ;

– Bernard Dennielou et Axel Ehrhold, géologues sédimentologistes marins à l’Ifremer ;

– Christian Guérin, vannier osiériculteur ;

– Sylvie Magnanon, directrice scientifique des actions régionales et inter-régionales du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) ;

– Yan Marchand, philosophe et auteur ;

– Gildas Martin, technicien gestion des espaces naturels – Milieux naturels de Brest métropole ;

– Florent Miane, Maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université de Bretagne occidentale — Pôle universitaire de Quimper Paul-Jakez Hélias ;

– Mathieu Pavoine, physicien médical de l’hôpital Morvan ;

– Loïc Ruellan, animateur scientifique au CBNB.

> L’association Espace d’apparence a été créée en 2019 par Franck Lebaudy et Marie-Claire Raoul. La création contemporaine, la recherche, l’expérimentation et la transmission sont au cœur du projet de l’association.

Exposition ouverte :

> du mardi au samedi : 14h30 – 18h30

> le mercredi : 10h – 12h / 14h30 – 18h30

> fermé les dimanches, lundis et jours fériés.

