Regards d’artistes au travers du numérique Médiathèque Françoise Sagan Paris, samedi 6 avril 2024.

Du samedi 06 avril 2024 au jeudi 16 mai 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Une exposition autour des usages artistiques du numérique

Dans

le cadre du festival NUMOK 2024, découvrez 6 œuvre d’artistes appartenant au Fonds d’art

contemporain de la Ville de Paris.

L’exposition

« Regards d’artistes au travers du numérique » rassemble des pratiques artistiques variées qui questionnent

le rapport entre humain, création artistique et nouvelles technologies. La plupart d’entre elles ne sont pas de l’art numérique à proprement parler, c’est-à-dire des œuvres dont la composante principale s’appuie sur du code informatique, mais plutôt des œuvres sur le numérique. Les artistes s’approprient des pratiques ou des esthétiques liées aux nouvelles technologies pour les explorer, les détourner ou les parodier.

À l’heure de nombreux débats sur la place de l’intelligence artificielle dans nos sociétés, plusieurs œuvres du corpus s’intéressent à la psychologie et aux sciences humaines. Elles permettent de réfléchir aux différences entre intelligence artificielle et intelligence naturelle. Le parcours est conçu comme une gradation d’œuvres où la présence humaine est très palpable jusqu’à une œuvre programmée par un algorithme.

Informations pratiques

Exposition du 6 avril au 16 mai 2024

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Le Fonds d’art contemporain – Paris collections

Témoignage du soutien de la Ville de Paris à la création artistique depuis le XIXe siècle, la collection du Fonds d’art contemporain – Paris Collections réunit 23 400 œuvres, dont plus de 4 800 pour la période contemporaine.

La collection du Fonds, complémentaire de celle des musées parisiens, a une vocation toute particulière : celle de sortir de ses murs, d’irriguer le territoire parisien et d’aller à la rencontre de publics diversifiés. Dans le cadre des programmes de médiation Une œuvre à l’école et Une œuvre en partage, les œuvres de la collection sont régulièrement exposées dans des établissements scolaires – de la crèche aux collèges – et dans les espaces de partenaires des champs médical, social et culturel.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact :

Carla Adra, Bureau des pleurs, 2019