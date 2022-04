Récital : Catherine Dargent Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Barneville-Carteret Manche Lors du concert « Barbara, une femme qui chante » Catherine Dargent, sera accompagnée au piano de Damien Bravo. Ils rendront hommage à cette immense artiste qui fait chavirer les cœurs à la première note posée sur son piano, en interprétant des chansons connues et méconnues. Toutes les chansons sont signées PAROLES ET MUSIQUE BARBARA SAUF INDICATIONS PARTICULIERES. Programme des chansons :

VIENNE.

DROUOT.

GOTTINGEN.

C’EST TROP TARD.

REMUSAT.

UNE PETITE CANTATE.

JOYEUX NOEL.

MADAME.

DIS QUAND REVIENDRAS TU.

AH LES VOYAGES. JE M’BALANCE.

NANTES.

LA SOLITUDE DE BECAUD. Bécaud.

LA SOLITUDE DE BARBARA.

UNE VALSE À MILLE TEMPS. Brel.

QUAND ISABELLE DORT. Brel.

LES VIEUX AMANTS. Brel.

RAPPELLE TOI BARBARA. Prévert Kosma.

L’AIGLE NOIR.

