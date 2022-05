RANDONNÉE – SUR LES TRACES DU PASSÉ ET DE L’AVENIR La Grande-Fosse La Grande-Fosse Catégories d’évènement: La Grande-Fosse

Vosges

2022-07-03

2022-07-03 13:30:00 13:30:00 – 2022-07-03

La Grande-Fosse Vosges La Grande-Fosse Sentiers plaisir. Un après-midi sur la crête, en terre frontière au lieu-dit “les quatre-bornes”, poste frontière de 1870 à 1914, aujourd’hui lieu de convergence pour l’installation en commun d’éoliennes ! Un parcours nature aux accents 100% renouvelables.

Départ : 13h30 devant la mairie de La Grande Fosse. Retour vers 17h. – Conditions : chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 8 km. Dénivelé : 120 m La Grande-Fosse

