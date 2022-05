Randonnée pédestre > Sainte-Cécile Sainte-Cécile Sainte-Cécile Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Cécile

Randonnée pédestre > Sainte-Cécile Sainte-Cécile, 28 mai 2022, Sainte-Cécile. Randonnée pédestre > Sainte-Cécile Sainte-Cécile

2022-05-28 08:30:00 – 2022-05-28

Sainte-Cécile Manche Sainte-Cécile Marche au profit des travaux pour la restauration de l’église de Sainte-Cécile. Départ à 8h30 de la salle des fêtes pour 10km. Restauration le midi (rôtisserie). Organisé par l’association des Amis du Patrimoine. Réservation au 07 81 63 90 08. Marche au profit des travaux pour la restauration de l’église de Sainte-Cécile. Départ à 8h30 de la salle des fêtes pour 10km. Restauration le midi (rôtisserie). Organisé par l’association des Amis du Patrimoine. Réservation au 07 81 63 90 08. +33 7 81 63 90 08 Marche au profit des travaux pour la restauration de l’église de Sainte-Cécile. Départ à 8h30 de la salle des fêtes pour 10km. Restauration le midi (rôtisserie). Organisé par l’association des Amis du Patrimoine. Réservation au 07 81 63 90 08. Sainte-Cécile

dernière mise à jour : 2022-05-06 par OT Villedieu-les-Poêles

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sainte-Cécile Autres Lieu Sainte-Cécile Adresse Ville Sainte-Cécile lieuville Sainte-Cécile Departement Manche

Sainte-Cécile Sainte-Cécile Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-cecile/

Randonnée pédestre > Sainte-Cécile Sainte-Cécile 2022-05-28 was last modified: by Randonnée pédestre > Sainte-Cécile Sainte-Cécile Sainte-Cécile 28 mai 2022 manche Sainte-Cécile

Sainte-Cécile Manche