Bussières Bussières Bussières, Saône-et-Loire Randonnée du sou des écoles de Bussières-Milly-Sologny Bussières Bussières Catégories d’évènement: Bussières

Saône-et-Loire

Randonnée du sou des écoles de Bussières-Milly-Sologny Bussières, 26 mai 2022, Bussières. Randonnée du sou des écoles de Bussières-Milly-Sologny Bussières

2022-05-26 – 2022-05-26

Bussières Saône-et-Loire Bussières 10-18-24 km. L’équipe du Sou des Ecoles vous accueillera avec le sourire et un café chaud. 1 à 3 ravitaillements selon les parcours. sdebussieresmillysologny@gmail.com 10-18-24 km. L’équipe du Sou des Ecoles vous accueillera avec le sourire et un café chaud. 1 à 3 ravitaillements selon les parcours. Bussières

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bussières, Saône-et-Loire Autres Lieu Bussières Adresse Ville Bussières lieuville Bussières